Экономика

Дом от А до Я: выбираем все для внутренней отделки

Все основные строительные мероприятия уже завершены: подошли к логическому концу работы над кровлей и внешними стенами здания, произведен монтаж строительных сетей и коммуникаций, установлены межкомнатные перегородки (о том, кто поможет сделать все быстро и качественно на начальном этапе стройки мы рассказывали в первой публикации проекта «Дом от А до Я»). Следующий важный этап в строительстве дома - это внутренняя отделка, ведь именно от нее зависит не только внешний вид и уют вашего жилища, но и комфорт проживания, а самое главное – благоприятный для здоровья климат в доме.

Какие окна и двери выбрать, где купить обои и сантехнику, у кого можно заказать натяжные потолки и звукозащиту, что такое система «Умный дом» - об этом и многом другом расскажем сегодня. А заодно вы еще и узнаете, где можно получить подарки, назвав кодовое слово!

Выбор стройматериалов

Выбрать правильно стройматериалы на самом деле совсем не просто, как может показаться. Хотя на практике многие люди пытаются сделать это самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам, которые обладают необходимыми опытом и знаниями.

Согласитесь, что для любого объекта, который вы планируете построить или отремонтировать, важны надежность и функциональность. Теперь представьте, что этого не удалось добиться, и ваши усилия, время и деньги были потрачены безрезультативно. А ведь все могло сложиться по-другому, если бы вы приобрели нужные и качественные строительные материалы.

Если вы все же решили проявить самостоятельность, всегда пользуйтесь советом проверенных знакомых, которые недавно и сами строили. В этом случае можно получить точную информацию о хороших производителях или хотя бы исключить возможность покупки товаров у недобросовестной компании. Не поленитесь также поинтересоваться у продавцов сертификатами качества продукции - они гарантируют, что реализуемая продукция прошла проверку специалистами в лабораториях.

Неплохой вариант - приобретать материалы самостоятельно с помощью сети. Сегодня число строительных магазинов в интернете настолько велико, что конкуренция между ними приводит к существенному снижению цен относительно привычных офлайн-магазинов. К тому же, часто в сети ассортимент значительно шире, чем в строймагазине, а возможность доставки на дом позволит экономить свое время и деньги.

«СТРОЙБАЗА НА АЛМАЗНОЙ»

(8112)79-35-55

http://msm60.ru/

https://vk.com/msm60

ул. Леона Поземского, 92

График работы: пн-пт с 8.30 до 19.00, сб с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00.

Миф о строительстве как процессе долгом, дорогом и выматывающем сложился очень давно. Точнее, тогда, когда все необходимые материалы продавались исключительно в специализированных магазинах: обои вы могли приобрести только в магазинах обоев, а гвозди - лишь в каком-нибудь небольшом ларьке с надписью «Метизы», расположенном за городской чертой.

Идея собрать весь ассортимент стройматериалов в одном месте, в оптимальной транспортной доступности для горожан привела к созданию в Пскове «Стройбазы на Алмазной». Сегодня это один из крупнейших строительных рынков региона. Во время строительного сезона здесь совершают покупки до 10 тысяч человек в неделю. Это не только частные клиенты, но и крупные застройщики и организации Пскова и области.

Секрет успеха «Стройбазы на Алмазной» прост: здесь можно найти все, что нужно для стройки и ремонта, причем быстро, комфортно и с максимальной выгодой.

«Стройбаза на Алмазной» - это более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Сориентироваться в разнообразии и богатстве ассортимента поможет сайт http://msm60.ru/. Здесь, а также на официальной странице стройбазы во ВКонтакте вы найдете все необходимые телефоны, информацию об арендаторах, их товарах и скидках.

«Стройбаза на Алмазной» - это все необходимое для вашего дома и не только. Здесь вы найдете:

материалы для постройки и отделки помещений, от кровли до окон и дверей,

крепежные изделия,

лакокрасочные материалы,

облицовочный камень,

сантехническое и электрооборудование,

фасадные материалы и конструкции,

теплые полы и резиновые покрытия,

камины и комплектующие для мебели,

различные хозяйственные, автомобильные и специализированные товары.

и многое другое.

Продавцы «Стройбазы на Алмазной» всегда готовы помочь своим клиентам сориентироваться в постоянно обновляющемся многообразии продукции.

Если говорить о стройматериалах, которые пригодятся на начальном этапе строительства, то вам стоит обратить внимание на такие магазины «Стройбазы», как «Центр кровельных и фасадных систем» (кровля), ИНСТАЛ (канализация), «Практик» (кирпич).

Приобретая товары на Алмазной, вы можете не беспокоиться о том, как приобретенная продукция окажется на вашем участке: на территории комплекса справа и слева от центрального павильона находятся специально оборудованные парковки для автомобилей доставки. Если вы приехали на «Стройбазу» на своем транспорте, то оцените удобный подъезд к павильонам и возможность всегда найти место для парковки. А если на поиски у вас ушел не один час - можно подкрепиться в столовой или кафе, которые находятся на территории комплекса.

Во всех магазинах расчет можно производить как наличными, так и по карте.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!

Окна

Одна из современных тенденций строительства частных домов — увеличение площади проемов, заполненных стеклом. В связи с этим вопрос правильного выбора окон актуален не только с точки зрения эстетической привлекательности.

Оконные конструкции, особенно когда они занимают большую площадь, берут на себя часть ответственности за расход тепловой энергии и обеспечение сохранности вашего имущества. Отнеситесь к выбору окон ответственно и живите в тепле и безопасности!

КОМПАНИЯ «ПСКОВСКИЕ ОКНА»

(8112) 67-27-00

http://pskov-okna.ru/

Октябрьский пр., д. 50, к. 1

Часы работы: пн-пт 9.00-20.00, сб 10.00-18.00, вс 11.00-17.00

Компаний, занимающихся установкой и продажей пластиковых окон, в Пскове много. Как же выбрать в этом изобилии предложений то, что подойдет именно вам? Прежде всего, стоит ориентироваться на компании, давно и качественно работающие на рынке и завоевавшие положительные отзывы своих клиентов. «Псковские окна» - отличный пример такой компании!

«Псковские окна» гарантируют:

Монтаж по ГОСТУ

Установку точно в срок

Австрийский профиль и немецкую фурнитуру

Бесплатный замер и доставку

Низкие цены и скидки

Качественный ремонт и обслуживание пластиковых окон

В работе компания «Псковские окна» использует исключительно австрийский ПВХ-профиль Reachmont. Он изначально имеет 4 тепловых камеры, что на 25% увеличивает энергосберегающие качества ПВХ окна, по сравнению с трехкамерными российскими профилями.

Фурнитура - также австрийская, бренда MACO. Компания МАСО производит оконную и дверную фурнитуру на трех предприятиях в Австрии и реализует ее в более чем 40 странах мира.

До конца июля в компании действуют скидки до 50% на все окна ПВХ. Например, стоимость установки большого окна размером 2050х1400 мм обойдется в 12990 рублей (старая цена 15690 рублей. В стоимость входит демонтаж/монтаж, отделка откосов, отлив - подоконник, москитная сетка). Маленькое окно 1300х1400 мм - 9490 рублей (прежняя стоимость - 10940 рублей). Скидки действуют и на остекление балконов. Поторопитесь: трехметровый стандартный балкон сейчас вы можете остеклить всего за 28890 рублей (старая цена 32000 рублей).

«Псковские окна»: подарим тепло и уют вашему дому и поможем сэкономить ваш бюджет!





Двери

При выборе двери для частного дома владельцам предстоит решить задачу оптимального соотношения цены, надежности и теплоизолирующих свойств. Вариантов много, каждый из них имеет плюсы и минусы. Но в любом случае: хорошие входные двери отвечают двум главным требованиям: обеспечивают надежную защиту от постороннего вторжения; не позволяют холодному воздуху проникать с улицы в помещение.

МАГАЗИН-САЛОН «ВАШИ ДВЕРИ»

Какая деталь интерьера прежде всего привлекает внимание гостей? Разумеется, дверь – визитная карточка, показывающая гостю статус хозяев. Эксклюзивные дизайнерские решения, оснащенность самыми последними защитными технологиями, удобный механизм открывания-закрывания, стильная ручка – вот то, что сразу даст понять: этот дом - прекрасен!

Если вы хотите найти именно такой вариант - вам прямая дорога в магазин-салон «Ваши двери». 9 лет работы и безупречная репутация на местном рынке - залог успешного выбора. Магазин давно зарекомендовал себя как надежный продавец, выполняющий все обязательства качественно и точно в срок.

Основное направление деятельности магазина — продажа высококачественных дверей, профессиональных услуг по доставке и установке. В магазине представлен обширный ассортимент дверей, как входных металлических, так и межкомнатных для кабинетов, приёмных, технических помещений, санузлов, межэтажных переходов и бытовок. Вы можете заказать двери из массива сосны, двери шпонированные, включая и эко-шпон, со стеклом триплекс или так называемые царговые двери. По стилистике вы сможете выбрать как проверенную «Классику», так и стиль «Модерн».

Компания предлагает широкий ассортимент дверей в разном ценовом диапазоне. Но цены в любой товарной группе примерно на 10% ниже, чем у конкурентов.

Магазин-салон имеет собственную складскую базу (более 1000 кв.м.) с постоянно обновляющемся ассортиментом и поддержкой всего модельного и размерного ряда дверей с товарным запасом около 1500 единиц.

Магазин-салон «Ваши двери» является официальным представителем дверной фабрики «Форест» и ведет активную работу с крупнейшими производителями дверей в России и Беларуси. Ассортимент постоянно обновляется: компания тщательно контролирует качество и надежность продукции - дверей и фурнитуры.

В зависимости от объема заказа предоставляются индивидуальные скидки. Услуги замера и доставки в черте г. Пскова предоставляются совершенно бесплатно! Профессиональные установщики произведут качественный монтаж любых дверей в кратчайшие сроки.

Выбрали двери? Не забудьте сразу выбрать и окна! Наряду с основной работой - продажей и установкой дверей в Пскове и области, компания предлагает псковичам и жителям области наиболее популярные пластиковые окна по низким ценам и качественной установкой.

И приятный бонус: в салоне «Ваши двери» вы можете также заказать натяжные потолки. Все сделают быстро, качественно и недорого. Вы останетесь довольны!

«Ваши двери»: максимально удобный сервис! Откройте ВАШИ ДВЕРИ!

Обои

Что мы видим в интерьере в первую очередь? Конечно, стены. Наш взгляд всегда скользит по ним, и именно от правильно выбранного покрытия стен зависит впечатление от комнат. Многие задаются вопросом, какие обои выбрать лучше отыскать среди представленного в магазинах изобилия, ведь это самое популярное покрытие для стен. Перед покупкой обоев стоит сначала ознакомиться с различными видами этого отделочного материала и только потом выбирать материал, исходя из своих вкусовых пристрастий и с учётом назначения помещения.

МАГАЗИН «СТРОЙДЕКО»

(8112)75-20-21, 700-966

https://vk.com/strojdeko

«Стройбаза на Алмазной»: павильон №4, секция 38; павильон №34, секция 104

Время работы: в будни с 8.30 до 19.00, в субботу с 8.30 до 17.00, в воскресенье с 8.30 до 16.00.

Выбор обоев — очень важное решение в процессе любого ремонта. Кто-то любит клеить «на века» и выбирает материалы, способные сохранять эффектный вид 8-10 лет, кто-то, наоборот, предпочитает менять облик стен каждые 2-3 года. Необходимое соотношение цена-качество, интересный цвет и всевозможные узоры, влагоустойчивость, способность пережить царапины, удары и детские рисунки — идеальные обои должны соответствовать всем этим качествам. Приходите в магазин «СтройДеко» - вам помогут сделать выбор грамотные продавцы-консультанты. Они дадут совет и по дизайну обоев, и по расчету необходимого количества материалов.

В ассортименте «СтройДеко» - более 1000 видов обоев от российских и европейских производителей. Традиционное немецкое качество, тонкая красота и доступные цены – обои бренда Erismann. Модный и стильный дизайн, разноплановая стилистика и доступные цены - продукция торговой марки «Палитра». MaxWall - это качество, прочность и стиль от производителя из Словакии. От вневременной классики и геометрии – до дворцовых и винтажных - в дизайнерской линейке продукции бренда «Индустрия», которую производят в Белгороде.

Стоимость обоев в отделе «СтройДеко» (секция 104) варьируется от 130 до 2210 рублей (в наличии есть в том числе отличные бумажные обои).

Тем, кто ищет обои более высокого класса, стоит обратить внимание на ассортимент, представленный в павильоне №4 (секция 38). Если вы мечтаете о дорогих премиум-обоях - сделайте в этом отделе заказ по каталогам таких известных брендов, как Слава Зайцев, АMATA, POEMA, WIGANFORD, MONTEREY.

Приобретая обои, не забудьте о сопутствующих товарах - клее и инструментах, а также пенополистироловых плинтусах и галтелях, потолочных и настенных карнизах.

Здесь же вы можете заказать межкомнатные двери (доставка по городу бесплатная - при покупке от четырех дверей) и выбрать замочно-скобяные товары.

В магазине для покупателей действует суперакция: каждую среду в «СтройДеко» вы можете получить 15%-ную скидку на весь ассортимент.

Натяжные потолки

Технология натяжных потолков появилась еще в далекие шестидесятые годы. Однако массовое применение этого вида отделки получило широкое распространение только к концу восьмидесятых годов в Европе. С тех пор натяжные потолки пользуются стабильной популярностью во всем цивилизованном мире.

Такой способ устройства потолка позволяет легко получить идеально ровную поверхность. При этом не требуется очищать и выравнивать основание, не нужно тратить средства на шпаклевку, грунтовку и так далее. Полотнище натяжного потолка не имеет стыков, является цельным: спаянные участки пленки практически не заметны (кроме того, существуют и бесшовные варианты).

ДЕЛО МАСТЕРА

Сайт: www.delomasters.ru

VK: https://vk.com/pskov_dm

Inst: https://www.instagram.com/delomasters/

Адрес: г. Псков, ул. Леона Поземского, 92, корп. 2, павильон 29

+7 (8112) 777-500, +7 911 370 55 55

Компания «Дело Мастера» гарантирует высокое качество обслуживания: здесь работают специалисты высочайшего уровня с большим опытом работы в данной сфере, которые выполняют свою работу профессионально и в кратчайшие сроки.

«Мы позаботимся о том, чтобы Вы остались довольны, - подчеркивают в компании «Дело Мастера». - Наши сотрудники выполнят Ваш заказ в любое удобное для вас время. Также мы гарантируем качество самих полотен, из которых изготовлены натяжные потолки, поскольку вся наша продукция имеет сертификаты. Придя к нам однажды, вы не останетесь равнодушным и обязательно станете нашим постоянным клиентом!»



Здесь и далее: фото ДО и ПОСЛЕ

С каждым клиентом заключается договор. Гарантия на заказы составляет 10 лет (все заказы хранятся в архиве). Выезд специалиста, а также все консультации, осуществляются бесплатно по простому принципу: «Сегодня замер - завтра монтаж!». Натяжные потолки - идеальное решение для вашей квартиры или дома! Это экономично, красиво и быстро!

В компании «Дело Мастера» Вы всегда можете заказать качественные натяжные потолки:

Популярных фактур (матовые, глянцевые, сатиновые, лаковые).

Разной цветовой палитры.

Фактурные с имитацией разных поверхностей таких как: кожа, замша, декоративная штукатурка и т.д.

А также:

Подумать над оригинальной подсветкой (встраиваемые или накладные) и комбинацией уровней.

Создать необычный дизайн, используя арт-печать (подчеркнуть индивидуальность).

Почему нужно выбирать именно натяжные потолки:

Они функциональны.

Можно выбрать необычный дизайн, что создаст неповторимую атмосферу.

Скрывают недостатки основного потолка.

Защищают от протечек.

Почему необходимо выбирать именно «Дело Мастера»?

Бесплатный замер и консультация.

Беспроцентная рассрочка, без банков и посредников.

Дополнительную скидку при заключении договора.

Гарантию 10 лет.

Профессиональный монтаж лучшими специалистами.

Отличные отзывы от клиентов.

Для бесплатной консультации Вы можете записаться на замер в удобное для вас время. Вы можете оставить ваш контактный номер телефона, и специалист свяжется с вами.

Звоните: +7 (8112) 777-500, +7 911 370 55 55

Сантехника

Сантехника в доме расположена не для красоты, а для комфорта его обитателей. Всё сантехническое оборудование подвергается очень активной эксплуатации, и от качества установленных элементов зависит то, насколько удобным будет для вас их эксплуатация, а также то, как долго вы сможете избегать весьма неприятных ремонтных работ. Исходя из этих соображений, выбор сантехники – это очень важный шаг ремонта помещения и стоит с большой осторожностью отнестись к выбору магазинов, продающих сантехнику.

«САНТЕХМАКС»

Фабрициуса ул., 3б. Время работы ежедневно с 9.00 до 19.00

Юбилейная ул., 68 (ПИК60). Время работы ежедневно с 10.00 до 20.45

(8112) 61–06–68, 8-931-903-80-50

Торговая компания «Сантехмакс» известна псковичам уже около пяти лет. Первый магазин открылся на улице Фабрициуса летом 2014 года, а два года назад большой сантехнический магазин с таким названием появился в торговом комплексе «ПИК60».

Придя в «Сантехмакс», вы точно найдете то, что вам нужно. В магазине представлен большой выбор качественной сантехники от российских и зарубежных производителей.

Сантехника, санфаянс, мебель для ванных комнат, системы отопления, водоснабжения и канализации, счетчики, разнообразные аксессуары для ванных комнат, вентиляционное и тепловое оборудование - все это и многое другое, причем по доступным ценам вы сможете выбрать в одном месте, не бегая по разным районам города.

«Сантехмакс» предлагает широкий выбор смесителей Лемарк для любого назначения - от раковины до биде. Также в продаже есть смесители Jacob Delafon и FERRO, давно зарекомендовавшие себя на рынке. Если говорить о фаянсе, то псковичам стоит обратить внимание на продукцию фирм Cersanit, SANITA LUXE. Кроме того, «Сантехмакс» предлагает огромный ассортимент комплектующих.

Только здесь вы найдете уникальные экраны под ванну фирмы Alavann. Их каркас создан из алюминиевого профиля, который не ржавеет и отличается высокой прочностью. Шторки изготовлены из влагостойкого монолитного пластика (полистирола), который ламинирован по специальной технологии. Вся фурнитура и опорные элементы выполнены из качественного металла.

«Основное наше преимущество - это цены и гарантии, - говорят в магазине - Ценовая политика очень лояльная. Весь товар имеет гарантийные сроки. В городе работает наш сервисный центр, куда псковичи могут обращаться со всеми вопросами по сантехнике, купленной у нас».

Не пропустите: 1 августа в магазине «Сантехмакс», расположенном в ПИК60 начнется ликвидация товара. Вы сможете приобрести качественную сантехнику, фурнитуру и мебель по сниженным ценам. Акция продлится до 21 августа. Все подробности можно узнать у продавцов-консультантов.

«Сантехмакс» - это качество, гарантии, доброжелательный сервис и всегда приемлемые цены!

Звукоизоляция

Качественная шумоизоляция частного дома состоит в том, чтобы значительно уменьшить количество и силу шума, проникающего с улицы, а также из соседних комнат. Данное мероприятие способствует созданию в коттедже максимально удобной, комфортной для проживания атмосферы. Понятно, что к звукоизоляции каждого дома необходим индивидуальный подход, ведь выбор материалов и технологии их использования напрямую зависит от особенностей строения, типа обрабатываемой поверхности и, естественно, от требований владельцев коттеджа. Однако если говорить в общем, то весь процесс шумоизоляции частного дома сводится к созданию дополнительной звукозащиты различных частей конструкции.

«ЗВУКОЗАЩИТА»

https://www.tiho60.ru/

https://vk.com/tiho60

(8112) 70 04 67, +7 906 220 90 03, +7 911 370 76 66

Псков, Линейная ул., 3

Шумная семья старшего сына, любимое фортепиано свекрови, электрогитара и ударная установка младшего сына – и все это в одном доме. От такого устанет любой, даже очень спокойный человек… Поберегите свои нервы - обратитесь в компанию «Звукозащита». Ультрасовременные акустические материалы, smart-монтаж, глубокое погружение в волновую физику — любая работа по плечу специалистам.

Компания профессионально занимается проектированием, поставками и монтажом акустических материалов и систем в Пскове с 2010 года. «Звукозащита» на высоком уровне выполнит звукоизоляцию стен, полов и потолков в квартире, а также звукоизоляцию в формате «комната в комнате».

Для защиты от шума специалисты монтируют многослойные акустические конструкции, разработанные специально и индивидуально для каждого клиента, ведь одинаковых домов и стен не бывает — впрочем, как и одинаковых соседей. В звукоизоляционных системах нет ничего лишнего — каждый слой тщательно продуман, математически просчитан и играет одну из главных ролей.

Звукоизоляционные конструкции тщательно подготовлены к чистовой отделке. Последний, лицевой слой большинства систем — гипсокартон Knauf или Gyproc — полностью шпаклюется и обрабатывается грунтовкой Tikkurila. То есть вы получаете поверхность, полностью подготовленную к финишной отделке — поклейке обоев или покраске.

Система «Умный дом»

Автоматизация окружающей среды, а точнее систем, которые окружают нас повсюду, во многом упрощает жизнь, делая ее комфортной и удобной. Система «Умный дом» - это сеть со своим интеллектуальным программным обеспечением, которое позволяет управлять инженерными системами в доме или квартире, как дистанционно, так и, находясь непосредственно на месте.

СТРОИМДОМ60

https://stroimdom60.ru/umdom/

(8112) 60-24-40

ул. Ижорского Батальона, 24

Вы всегда спокойно отправляетесь в отпуск? Я - нет. Начинается все с привычного беспокойства: выключен ли утюг? Затем включается страх насчет работающей плиты. И верх беспокойства: закрыла ли я дверь? Я звоню родным, знакомым с уже привычным для всех вопросом: как там мой дом? Стоит? В шутку, конечно, спрашиваю - но не без внутренней тревоги.

И вот - на повестке дня очередной отпуск. Чтобы не повторять ошибки, решила узнать у друзей, как они справляются с подобными страхами. Оказывается, кто-то - приглашает на время в свой дом тещу, кто-то - отключает все, что есть в доме (но это же не гарантирует взлома!), а муж моей лучшей подруги посоветовал: почитай про систему «Умный дом». Загуглила - почитала, что такая система стоит у многих европейцев, что Билл Гейтс пользуется ею уже не первый год. А еще увидела ссылку на наших, псковских ребят, которые работают с этим чудом техники.

Звоню - кто ж не хочет почувствовать себя Биллом Гейтсом! Но Билл - Биллом, а директор «Строимдом60» Вячеслав Холмочкин привел живой пример из жизни здесь и сейчас. На улице Народной хозяин уехал на дачу, и случилась беда: потекла труба и залило часть квартиры. Паркет, обои и цокольный этаж (квартира, к счастью, расположена на 1-м этаже) - стоимость материалов и работ составила 283994 рублей. А ведь достаточно было установить систему - датчик протечки и соленоид (устройство блокировки подачи центрального водоснабжения в случае аварии «Индуктивная катушка») стоимостью 15000 рублей. Согласитесь, это выгодно и по-европейски прагматично - предупредить риск с минимальными затратами! К тому же, если вы живете не на 1-м этаже, как например, владельцы квартиры на Народной, - то еще и несете материальную ответственность еще и перед соседями, живущими ниже вас этажом. Предложенный вариант - лишь малая часть решения проблем и экономии средств.

«Умный дом» — это комплекс решений для автоматизации повседневных действий, который избавит вас от рутины. Тут и бытовая техника — от роботов-пылесосов до приборов, управляемых со смартфона, — и системы, контролирующие всё, что происходит в квартире.

Зачем нужен умный дом? Ответ прост: чтобы сделать вашу жизнь проще и лучше. Умный дом — это спокойствие и существенная экономия времени и средств. Вот 4 основных причины, почему стоит задуматься об установке этой системы:

1. Удобство, комфорт.

Дистанционное включение и выключение освещения и других электроприборов, электронный замок, легкость управления микроклиматом - все это освободит вас от повседневных тревог из серии «потерял ключ» или «не забыть бы проветрить комнату».

2. Безопасность

Умный дом - синоним безопасного дома. Благодаря датчикам движения и камерам видеонаблюдения, расположенным во всем здании, вы можете удаленно отслеживать все события, происходящие внутри и вокруг вашего дома. Датчик дыма и протечек уберегут ваш дом от беды.

3. Удаленное управление

Благодаря системе вы имеете возможность управлять подключенными устройствами из любого места, где есть выход в Интернет.

4. Экономия времени и денег

Простое программирование позволит экономить время на простые, рутинные действия (уборка, открытие окон, чайник и др.). Проверено на практике: «умный дом» позволяет оптимизировать использование энергоресурсов до 30%. Система отключает эл. приборы (освещение, ТВ, др.), когда никого нет дома. Регулировка системы отопления поможет существенно экономить не только в частном доме, но и в квартире (сейчас в новых домах установлены тепловые счетчики).

Комплексная система умный дом – это полная автоматизация управления устройствами во всех помещениях дома квартиры или офиса. Она позволяет управлять как отдельными блоками, так и всем в целом. Это может быть нажатие кнопки на сенсорной панели по месту или же дистанционная передача команд с помощью смартфона или планшета.

Из чего состоит «Умный дом»? Главный компонент системы - контроллер. По сути это мозг «Умного дома». Он активирует команды автономно или выполняет задачи, поставленные человеком. контроллер может поддерживать определенную температуру в помещениях, включать и отключать свет по таймеру или же имитировать присутствие жильцов в доме, поливать газон, следить за безопасностью.



Информационная шина является связующим звеном и нервной системой «Умного дома». Она передает команды от управляющих устройств к исполнительным. Шина - один из самых важных компонентов системы, связь устройств и передача команд происходят через нее.



Исполнительные устройства (активаторы) «спрятаны» в шкафах автоматики. Для примера: диммеры и реле получают сигнал от датчика движения и включают настенный бра, так включается свет в коридоре, все происходит мгновенно и автономно. Устройствами управления Умным Домом являются сенсорные панели, сенсорные выключатели, датчики (движения, присутствия, протечки), сенсорные сканеры, кейпады, IPad, IPhone.



Центральным управляющим устройством является сенсорная панель. Сенсорная панель бывает стационарной, интегрированной в стену или переносной. Чаще всего в качестве переносной панели используется IPad. Главная функция сенсорной панели – аккумуляция управления всеми подсистемами с одного устройства.

Монтаж системы может осуществить любой электрик-профессионал. Простой настройкой «Умного дома» может заняться сам хозяин, более сложные задачи лучше доверить программисту. Управление системой - интуитивное, основные принципы освоит любой человек, знакомый со смартфоном. В простых случаях это, скорее, даже не управление, а обычный контроль за работой систем.

Управлять системой можно с телефона или с панели управления ( в зависимости от стоимости и функционала, заложенного в систему). Кстати, при отключении электричества «Умный дом» сообщит об этом на телефон, при восстановлении все функции продолжат работать.

Стоимость установки системы стартует от 10000 руб. за простейшую систему с одним датчиком. Монтаж - от одного дня.

Консультации - бесплатно!

Хотите знать больше? Есть вопросы? Хотите жить в умных метрах, но как настроить и кто сделает? Звоните в компанию «Строимдом60» по тел. (8112) 60-24-40!