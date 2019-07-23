Экономика

На новых комплексах «Слактиса» зарплата может быть повышена до 70-80 тысяч - Дмитрий Матвеев

На фермах великолукской компании «Слактис» средняя зарплата составляет 40-45 тысяч рублей, однако президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев считает ее низкой, и планирует увеличить до 70-80 тысяч рублей, правда, уже на новых комплексах, которые, вероятнее всего, будут построены за пределами Псковской области. Об этом он сообщил в программе «Эхономика» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«И я считаю, что 40-45 тысяч рублей - это маленькая зарплата для агрокомплекса. На новых комплексах, которые мы построим, я хочу, чтобы средняя зарплата была 70-80 тысяч рублей. Для этого мы должны не только производить хорошее молоко, но и дорого его продавать. Не может быть больших зарплат при маленьких доходах», - пояснил он.

Ранее Дмитрий Матвеев сообщил, что планирует расширять свое производство в Смоленской и Тверской областях. Кроме того, всерьез рассматривает возможность вывести из Псковской области юридические лица. Аграрий пояснил, что решение ГК «Кабош» построить новые мощности в других регионах не означает, что агрохолдинг насовсем отказывается от каких-либо планов в Псковской области, но при этом отметил, что для строительства новых крупных комплексов агрохолдингу нужно много земли, а с земельными участками у группы компаний, по его словам, возникли проблемы.

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Вторая причина, по которой Дмитрий Матвеев не хочет затевать стройку в регионе, - это неблагоприятный, по его словам, инвестиционный климат и натянутые отношения с местными властями.