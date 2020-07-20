Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Николаем Романовым и Игорем Муратовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодняшние гости студии - председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов и директор сельхозпредприятия ООО «Тригорское» Сергей Муратов.
Они расскажут о реализации нацпроекта по сельскому хозяйству в Псковской области, поддержке малых, средних и крупных предприятий АПК региона, о том, что сегодня происходит в аграрном секторе региона, как сельхозпредприятия переживают коронакризис 2020 года, насколько повлияли ограничительные меры на реализацию аграрных проектов.
Ведущий - Константин Калиниченко.
Телефон студии прямого эфира - 56-73-72.
Трансляция завершена.