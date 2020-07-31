Экономика

ОЭЗ «Моглино» заказала маркетинговые услуги на 70 млн рублей

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» заказала маркетинговые услуги на 70 млн рублей. Соответствующий лот опубликован на сайте госзакупок.

По условиям закупки, заказчик должен разработать «дорожную карту» по привлечению инвесторов в ОЭЗ «Моглино», затем реализовать мероприятия по привлечению инвесторов в ОЭЗ «Моглино» и провести первичный отбор инвесторов.

На первый этап отводится не более месяца, на второй – не более 16 недель с даты завершения первого этапа, на третий – не более 12 недель.

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость оказания услуг (10 млн рублей), дополнительное вознаграждение (60 млн рублей), все налоги, пошлины, сборы и иные платежи, которые исполнитель должен будет оплачивать в связи с исполнением договора.

Добавим, что на конкурс заявились четыре участника (три заявки): ООО «Айтиэф Групп» (Опочка), ООО «СПАСИБО!» (Москва), компания Vessel Global Ltd. (Чехия) и частное предприятие Impact Zones (Нидерланды).

При этом конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации, приняла решение отказать в допуске всем участникам закупки. Обоснованием такого решения стало неполное предоставление необходимой документации.