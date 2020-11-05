Экономика

В Госдуме предлагают направить налоги от фастфуда на борьбу с ожирением

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил в рамках борьбы с ожирением направлять налоговые поступления от заведений фастфуда на профилактику и лечение заболевания, а также повысить информированность населения о калорийности продуктов.

По словам депутата, в настоящее время он изучает возможность внесения соответствующих поправок в Налоговый кодекс. «Я сейчас изучаю вопрос и рассматриваю возможность разработки подобного законопроекта. Новый документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта - ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности. Только системная работа в данном направлении позволит сохранить здоровье людей», - приводит слова Менделевича РИА Новости.

По его мнению, необходимо принять фундаментальный закон по борьбе с ожирением, так как России нужна стратегия борьбы с этим заболеванием, ведь уже сейчас около 55% россиян имеют избыточную массу тела. Менделевич отметил, что есть ряд медицинских рекомендаций по снижению потребления продуктов, которые вредят организму, однако их эффективность пока оценить сложно.

«Больший результат могут дать увеличение информации о калорийности продукта на упаковках, а также публикация информации о калорийности в меню», - полагает парламентарий.

«Что касается налогов, то буду изучать возможность внесения поправок в Налоговый кодекс», - сообщил он. Депутат считает, что налоги, собранные с продажи фастфуда, должны быть направлены на профилактику и борьбу с заболеваниями, которое они вызывают.

Он также указал, что по прогнозу ООН, в конце года от голода будут страдать более 130 миллионов человек, при этом число больных ожирением будет существенно превосходить количество голодающих. При этом, заметил Менделевич, по мнению экспертов, сегодня в мире порядка 3 миллиардов человек, которые из-за нехватки денег не могут позволить себе правильное питание.

Кроме того, добавил он, сейчас в России создается спортивная инфраструктура, в том числе открываются бесплатные тренажеры во дворах и проводятся бесплатные спортивные занятия. Помимо законодательной работы, важно также информировать население об этом.