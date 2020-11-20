Экономика

Минэк предлагает давать вид на жительство за вложения в экономику

Иностранные граждане смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции в экономику. Такой законопроект разработало Минэкономразвития, пишет газета «Известия».

Чтобы получить документы, им нужно будет вложить в открытие ИП не менее 10 млн рублей, трудоустроив при этом хотя 10 человек, сделать взнос в капитал российской организации в 15 млн или 50 млн — в адрес иностранной (причем последняя должна работать в России не меньше трех лет). Есть также и опции получения ВНЖ через менее рисковые вложения. В частности, можно претендовать на вид при условии покупки ОФЗ или недвижимости на 30 млн рублей, однако этими активами требуется владеть минимум три года до подачи заявки.

В условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, предпринимателей, специалистов высокой квалификации необходимо создание максимально благоприятных условий для привлечения таких категорий иностранных граждан, следует из пояснительной записки к законопроекту. Предложенные меры должны будут поспособствовать ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики и созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой, говорится в документе.

«Известия» обратились в Минэк с просьбой прокомментировать основную цель законопроекта. «Предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса», — заявил первый замглавы ведомства Михаил Бабич.