ЖКХ

Антон Дымов: Более 4 тысяч домовладений Псковской области подключены к газу

Свыше четырех тысяч домовладений Псковской области подключены к газу в рамках догазификации. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Антон Дымов / «ВКонтакте»

К настоящему времени от жителей региона принято около 19 тысяч заявок на догазификацию, почти все они переведены в договоры, более 75% из которых (14,3 тысячи_ - исполнены. К газовым сетям подключены 4 070 домовладений.

Только с начала 2024 года специалистами выполнено 1 700 подключений.

«В этом году перед нами стояла цель – максимально довести газ до конечного потребителя! Увеличить и не снижать темпы подключений, чтобы каждый день газ получали новые дома, в том числе и в самых отдаленных уголках нашей области. Мы рады за всех, кто уже получил газ по программе социальной догазификации, а тем, кто еще только ждет подключения, желаем и работаем для того, чтобы в их дома вместе с экономичным и экологичным видом топлива как можно скорее пришли новые тепло, комфорт и уют!» - подчеркнул Антон Дымов.