Культура

Свыше 400 тысяч жителей Псковской области посетили выездные культурные мероприятия автоклубов

Более 2 тысяч культурно-развлекательных мероприятий в удаленных населенных пунктах Псковской области прошло с использованием многофункциональных передвижных культурных центров. Их посетили свыше 400 тысяч жителей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии редакций газет районов и муниципальных округов Псковской области

Современные автоклубы поступали в Псковскую область в 2020-2022 годах в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» президентского национального проекта «Культура».

Сегодня мобильные концертные площадки функционируют на базе учреждений культуры 21 муниципального образования области. На приобретение автоклубов было направлено порядка 110 млн рублей.

Спецмашины включают в себя сцену-трансформер на 18 квадратных метров, полноценное концертное оборудование, автономную систему питания, комфортабельный салон для перевозки творческих коллективов, костюмерную и вместительное багажное отделение.

Концепция, разработанная и реализованная регионом, отличается от изначально предложенного проекта. В частности, в качестве базы для автоклуба в Псковской области используется автобус ПАЗ, а не микроавтобус. Это позволило значительно увеличить площадь концертной площадки и оснастить машину дополнительным оборудованием. Кроме того, такой автоклуб не нуждается в дополнительном транспорте для перевозки артистов и работников культуры.

В комитете культуры Псковской области отмечают, что одним из наиболее активных муниципалитетов в части использования автоклуба в концертах, фестивалях и других праздниках является Псковский район. Работниками сферы культуры совершено порядка 330 выездов, а зрителями и гостями мероприятий стали более 40,5 тысячи человек.