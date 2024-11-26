Культура

Лекарственные травы, традиционная кухня и сказки: в Печорском округе стартует неделя культуры сето

С 2 по 6 декабря пройдет серия мероприятий, посвященная культуре народа сето. Всех желающих приглашают окунуться в традиции и обычаи этого уникального этноса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Фото: Изборский музей-заповедник

Сборные экскурсии в музее-усадьбе сето в деревне Сигово пройдут 3 декабря в 11:00 и 14:00. Сотрудники музея расскажут об использовании лекарственных трав в жизни народа сето и поделятся секретами сбора этих растений. В конце экскурсии участникам предложат попробовать ароматный чай на травах.

Также все желающие смогут отправиться на экскурсию 5 декабря в 11:00 и 14:00, где им расскажут о сказках народа сето.

На протяжении всей недели в музейном кафе «Блинная» будет представлено специальное меню с традиционными блюдами народа сето. Посетители смогут попробовать: