Экономика

Свыше 23 млн рублей сэкономили областные заказчики на портале поставщиков

Заказчикам Псковской области удалось сэкономить 23,2 млн рублей (или 9,6%) при осуществлении малых закупок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам использования в этом году портала поставщиков.

Всего на портале заказчики заключили свыше 3,6 тысяч контрактов на общую сумму 240 млн рублей.

До использования портала поставщиков заказчики осуществляли малые закупки напрямую у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения процедуры их отбора на конкурентной основе и, как следствие, без экономии.

В соответствии с постановлением администрации Псковской области, заказчики региона осуществляют малые закупки с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков».

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Напомним, что в конце прошлого года Псковская область была отмечена «Премией Рунета - 2019» в номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы». Псковской области был вручен диплом по направлению «Лучший региональный заказчик на портале поставщиков». Государственные учреждения Псковской области работают в сфере закупок с использованием этой автоматизированной информационной системы в рамках соглашения, заключенного между губернатором Михаилом Ведерниковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным на Российском инвестфоруме в Сочи в 2018 году.