Экономика

Производство яиц сократилось в Псковской области

На 1,8% сократилось производство яиц в хозяйствах всех категорий Псковской области в январе-ноябре 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В ведомстве уточнили, что за указанный период в регионе произведено 324 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 183 тыс. тонн молока, 78 млн яиц. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 8,1%, а молока – на 0,3%.

Прирост обеспечили сельскохозяйственные организации, удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99%, молока - 80%.

Продуктивность коров молочного стада в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в январе-ноябре 2020 года составила 6797 килограммов молока на одну корову.