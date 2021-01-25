Экономика

Ресторанам и отелям могут понизить НДС

Правительство изучает возможность снижения ставки НДС для рестораторов и отельеров. ФНС рассчитывает, как изменение налога может отразиться на доходах бюджета, и как существенно это подстегнет бизнес.

«Тестируются разные сценарии, причем не только по НДС. Базовый вариант по ставке - 10%. Но пока окончательных расчетов нет», - сообщил «Известиям» близкий к правительству источник.

Он добавил, что ФНС анализирует общеотраслевую налоговую нагрузку и пытается рассчитать, насколько поможет понижение ставки НДС и каким оно должно быть.

По словам федерального чиновника, доклад в Минфин будет представлен в течение месяца. Концептуально ведомство эту инициативу не поддерживает, заверил другой федеральный чиновник. По мнению Минфина, рестораны и отели - не относятся к числу отраслей с плачевным финансовым положением даже после пандемии.

В Минэке заявили, что проработка дополнительных мер поддержки отрасли, безусловно, требуется. Министерство ведет ее в тесном диалоге с регионами. Правительство продолжает системно заниматься вопросами поддержки пострадавших отраслей, сообщили в пресс-службе кабмина.