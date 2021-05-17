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Экономика

Александр Козловский посетил обувную фабрику в Невеле

18.05.2021 07:44|ПсковКомментариев: 0

В рамках рабочей поездки в Невельский район депутат Госдумы, секретарь Псковского реготделения «Единой России», руководитель регионального РСПП Александр Козловский посетил обувную фабрику в Невеле. Там он побывал вместе с главой района Олегом Майоровым, депутатом областного Собрания Дарьей Козьяковой и участником предварительного голосования «Единой России» Виктором Иващенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария.

О работе предприятия рассказал его руководитель Николай Булов. Обувная фабрика основана в 1944 году, здесь изготавливает мужскую, женскую и детскую обувь. На предприятии сегодня трудятся около 200 человек. Есть свои магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Великих Луках и других городах России. Предприятие сотрудничает с интернет-магазинами, отметил Николай Булов.

«Интересное производство, достаточно современное оборудование. Здорово, что нашли возможность работать с белорусскими предприятиями в кооперации. Правильно выстроили внутреннюю экономику, необходимое качество и обеспечиваете стабильную работу предприятия», – сказал Александр Козловский по итогам посещения цехов.

После знакомства с производством участники встречи обсудили актуальные вопросы деятельности предприятия. Выстоять в пандемию, как заметил Николай Булов, предприятию удалось благодаря помощи государства: обувная промышленность вошла в список отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса. Поддержку оказывало и руководство района. «Предприятие – лицо города, стараемся поддерживать. В это непростое время мы не наблюдатели», – сказал Олег Майоров.

Александр Козловский добавил, что влияние пандемии, которая обострила многие проблемы бизнеса, еще будет ощущаться. В связи с этим на уровне федерации и регионов по-прежнему оказывается поддержка предпринимателям. К примеру, в Псковской области сегодня работает центр «Мой бизнес». Он открылся в октябре прошлого года в Пскове в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Основные направления деятельности центра - предоставление микрозаймов и поручительства по банковским кредитам. Здесь также можно получить ряд услуг нефинансового характера.

В ходе диалога обсуждались также вопросы, которые сегодня актуальны для обувной фабрики. Как подчеркнул Александр Козловский, озвученные позиции и сформулированные предложения войдут в повестку встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с предпринимателями региона.

Теги: #Единая Россия #невельский район #предпринимательство #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
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