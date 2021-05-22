Экономика

Псковская область занимает 26 место среди регионов РФ по развитию конкуренции

26 место занимает Псковская область среди российских регионов по развитию конкуренции. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области - начальник отдела развития предпринимательства, торговли и конкуренции Сергей Зуев.

Наибольший объем конкуренции удалось создать в социально значимых видах деятельности. «Прежде всего, это образовательные услуги. Вход на этот рынок более сложен, чем на другие, поскольку там есть лицензирование, и этот вид деятельности сложен с точки зрения компетенций, которыми должен обладать предприниматель», - пояснил гость студии.

Также Сергей Зуев напомнил, что с текущего года в РФ введены меры господдержки социальных предпринимателей. Грантовую поддержку реализации проектов социальных предпринимателей будут оказывать и в Псковской области. «Ключевой показатель на этот год — 43 проекта. Уже есть желающие, с прошлой недели они начали проходить обучение, как правильно "упаковать" свой проект, чтобы он получил грантовую поддержку», - добавил заместитель председателя экономического комитета.