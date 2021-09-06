Экономика

Ритейл предлагают освободить от НДС взамен на благотворительность

Национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» предложил Минфину освободить ритейлеров от уплаты НДС, если они передают продукты с истекающим сроком годности (от одних до четырех суток до его окончания) на благотворительность. Например, в некоммерческие организации, которые направляют товары малоимущим гражданам, пишет газета «Известия».

Организация предложила внести необходимые поправки в статью 170 Налогового кодекса: снять с компаний обязанность восстанавливать НДС, если продукты идут на благотворительность, говорится в письме главе Минфина Антону Силуанову.

Сейчас торговые сети покупают у производителей товар, в сумму которого заложен налог, поэтому ритейл представляет к вычету НДС и получает его обратно от государства. Если продукты идут на благотворительность некоммерческим организациям, то налог следует восстановить в бюджет, пояснили в «Фудшеринге» действующий механизм.

В письме в адрес Минфина отмечается, что в перспективе максимум пяти лет реализация инициативы позволит спасать около 1 млн тонн еды в год. Этого объема достаточно, чтобы 18 млн человек безвозмездно получали продовольственную помощь за счет ресурсов, которые уже есть в экономике, считают в организации.

Авторы письма обратили внимание, что указанного количества еды хватит на 1,8 млн годовых рационов. То есть расчеты основаны на том, что 1,8 млн человек смогут получить полноценное питание — около 1,5 кг еды в день. Либо ее можно ориентировать на 18 млн без привязки к рационам.

Письмо «Фудшеринга» поступило в Минфин и будет рассмотрено, сообщили в пресс-службе министерства.