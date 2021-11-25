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Экономика

Рост выручки на 6,2% продемонстрировал МегаФон в третьем квартале 2021 года

25.11.2021 14:39|ПсковКомментариев: 0

Рост выручки на 6,2% продемонстрировал МегаФон в третьем квартале 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании. 

Ключевые результаты третьего квартала 2021 года:

  • Выручка выросла на 6,2% и составила 91,8 млрд рублей.
  • Показатель OIBDA снизился на 1,3% до 39,4 млрд рублей, рентабельность OIBDA сократилась на 3,3 п.п. до 42,8%.
  • CAPEX составил 10,8 млрд рублей, на 2% ниже, чем в третьем квартале 2020 года.
  • Чистая прибыль выросла на 3,3% до 13,5 млрд рублей.
  • Чистый долг сократился за квартал на 15,6 млрд рублей. до 286,3 млрд рублей.

Рост выручки

Сервисная выручка в третьем квартале выросла на 4,6% и составила 81,7 млрд рублей. Основные факторы позитивной динамики – это рост выручки от передачи данных (количество пользователей мобильной передачи данных выросло за квартал на 6,9%), контент-услуг, в том числе группы START, а также аналитических сервисов с использованием больших данных и ИКТ-проектов. Выручка от международного роуминга демонстрирует рост с постепенным открытием границ после ограничений, связанных с пандемией.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в третьем квартале увеличилась на 20,3% до 10,2 млрд рублей в результате роста активности покупателей в розничной сети по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметный рост продаж отмечался в сегменте смартфонов высоких ценовых категорий.

Абонентская база

База абонентов МегаФона в России увеличилась на 5,9% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и насчитывает 74,2 млн с применением новой методики учета.

Во втором полугодии 2020 года после завершения миграции на новый биллинг компания скорректировала систему учета абонентской базы, ужесточив требования к проверке активности абонентов. Новая система позволяет более эффективно использовать номерную емкость.

Управление расходами

В третьем квартале OIBDA снизилась на 1,3% до 39,4 млрд руб. Рентабельность OIBDA сократилась на 3,3 п.п. до 42,8%. Основные факторы, повлиявшие на рентабельность, - увеличение затрат на рекламу после сокращения в период пандемии, а также на персонал и аренду в связи с восстановлением работы салонов связи и возвращением сотрудников в офисы.

С планомерным снижением долговой нагрузки продолжают сокращаться расходы на финансирование долга. В третьем квартале компания сократила чистый долг на 15,6 млрд рублей до 286,3 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 3,3% до 13,5 млрд рублей.

Лучшая мобильная сеть в России

Общее количество базовых станций компании по итогам третьего квартала превысило 202,1 тысяч. Рост в сегменте 4G/LTE составил 15,9%. За счет активных инвестиций в сеть в предыдущие периоды компания продолжает развивать инфраструктуру и сохраняет лидерские позиции в области мобильной передачи данных без наращивания расходов. CAPEX в третьем квартале составил 10,8 млрд рублей, на 2,0% меньше, чем в третьем квартале 2020 года.

Финансовые показатели (в млн рублей, если не указано иное)

Теги: #МегаФон
Источник: Псковская Лента Новостей
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