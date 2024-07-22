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Общество

Семерых погибших в зоне спецоперации бойцов похоронили в Псковской области

23.07.2024 10:42|Псков

Семерых погибших в зоне специальной военной операции операции бойцов похоронили в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

В зоне проведения СВО погибли гвардии лейтенант Николай Матвиец, гвардии старший сержант Дмитрий Роор, гвардии ефрейтор Алексей Павлов, гвардии ефрейтор Анатолий Рудка, ефрейтор Артем Грабовский, ефрейтор Владимир Патраманский, рядовой Константин Жданов.

 

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую помощь. Вечная память и вечная слава нашим героям», – добавил губернатор.

Теги: #СВО
Источник: Псковская Лента Новостей
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