ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Управдом»: Куда обращаться, если текут батареи?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Управдом», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня соведущий - руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев - расскажет, куда обращаться, если текут батареи, да и в целом — что делать, если возникли проблемы со внутридомовым оборудованием.

Напомним, проект «Управдом» посвящен вопросам управления многоквартирными домами. Во всех секретах и тонкостях этой непростой темы прекрасно разбирается руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев.