Происшествия

Жителя Пыталовского округа наказали за попытку подкупить таможенника за тысячу долларов

Пыталовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которого признали виновным в покушении на дачу взятки заместителю начальника таможенного поста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным дела, в мае мужчина за беспрепятственное перемещение грузового автомобиля через таможенную границу пытался передать заместителю начальника таможенного поста тысячу долларов США.

С учетом позиции Псковского транспортного прокурора Сергея Моисеева суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей с конфискацией суммы взятки в доход государства.