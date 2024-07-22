Общество

Искусственный интеллект от МТС будет анализировать звонки и чаты псковских абонентов

ИИ от МТС будет анализировать звонки и чаты псковских абонентов для быстрой обработки их запросов. Эксперты цифровой экосистемы отмечают, что это позволит абонентам быстрее получать ответ на интересующий вопрос и сократить время ожидания ответа от поддержки.

МТС сообщает о внедрении сервиса речевой аналитики WordPulse MTS AI во всех сервисах общения с клиентом: в контактном центре оператора, чате МТС, МТС Банка и многих других. Ежедневно нейросети будут проверять более 300 тысяч обращений клиентов по телефону или в чатах, а также изучать обратную связь в мессенджерах и соцсетях, что поможет сократить время ожидания ответа на важные вопросы абонентов.

По итогам анализа система поможет создать отчёт о работе каждого сотрудника. И на основе этих данных поможет руководителям контакт центров принять решение о дополнительном обучении специалистов, у которых возникли трудности при общении с клиентом. Также ИИ-система позволит оперативно понять запросы, с которыми чаще всего обращаются пользователи, и укажет точки роста.