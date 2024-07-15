Культура

«Квартирник»: Детский ансамбль «Талантика» об особом подходе в обучении и поиске талантов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 июля.

Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову пришли солистки вокально-эстрадного ансамбля «Талантика» Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова Ева Доброва, Ника Доброва и Александра Малькова, а также художественный руководитель ансамбля Анна Роор.

Как образовался ансамбль «Талантика»? Чем интересны уроки по вокалу? Почему юные вокалистки так стремятся на занятия в музыкальную школу? Какую музыку слушает сейчас молодое поколение? Можно ли Псков назвать фабрикой талантов? Об этом и многом другом — в эфире.