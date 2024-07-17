ЖКХ

«Управдом»: Куда обращаться, если текут батареи? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Управдом», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 июня.

Сегодня соведущий - руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев - рассказал, куда обращаться, если текут батареи, да и в целом — что делать, если возникли проблемы со внутридомовым оборудованием.

Напомним, проект «Управдом» посвящен вопросам управления многоквартирными домами. Во всех секретах и тонкостях этой непростой темы прекрасно разбирается руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев.