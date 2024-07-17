ЖКХ

Почти 2,5 тысячи домов планируют газифицировать в Великих Луках

В соответствии с пообъектным планом догазификации до сентября 2025 года в Великих Луках планируется подключить к газу почти 2500 домовладений. Об этом сообщила заместитель начальника управления ЖКХ администрации города Надежда Васильева в ходе заседания Великолукской городской Думы 26 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Надежда Васильева напомнила, что работы по газификации жилых домов продолжаются в рамках областной программы догазификации Псковской области по городу Великие Луки. Региональный оператор - ООО «Газпром газораспределение Псков». В пообъектный план включены 2457 домовладений, соответствующих условиям догазификации.

По состоянию на 1 июня 2024 года на догазификацию подано 2819 заявок, из которых в работу приняты 2267. 552 заявки были отклонены в связи с несоответствием критериям догазификации (нет документов на дом, землю, заявка подавалась из нескольких источников, населенный пункт не газифицирован). Общее количество заключенных договоров на данный момент составляет 2250.

«Построено 1119 газопроводов-вводов. Осуществлено пусков газа в 646 домовладениях.

В настоящее время силами проектных групп AO «Газпром газораспределение Псков» и СК «Монолит» выполнены проектно-изыскательные работы на общую протяженность более 86 км. Строительно-монтажные работы выполнены на общую протяженность 51,5 км, доложила депутатам Надежда Васильева. Она уточнила, что строительно-монтажные работы осуществляются собственными силами, а также с привлечением подрядных организаций. Всего на территории города Великие Луки данной деятельностью занимаются 6 компаний.

Докладчица напомнила, что участникам СВО и членам их семей теперь доступны меры социальной поддержки в части предоставления единовременной выплаты на подключение газового оборудования для догазификации домовладения. Аналогичные льготы распространяются на ряд других категорий граждан, в том числе инвалидов 1 группы, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, многодетные семьи и малоимущие граждане. Перечень льготных категорий и порядок оказания мер поддержки содержится в постановлении администрации Псковской области от 29 марта 2022 года №103 и постановлении правительства региона от 8 февраля 2024 года №30.

За 2023 год за мерой социальной поддержки в Великих Луках обратились 124 человека. Размер выплат составил 10 млн 386,7 тысячи рублей.

«Работы по догазификации в городе стоит на особом контроле в администрации города Великие Луки. Текущие проблемы и вопросы выносятся на заседание регионального штаба по догазификации под председательством заместителя губернатора Псковской области Игоря Николаевича Шатурного», - добавила Надежда Васильева.