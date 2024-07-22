Общество

Спрос на системных администраторов в Псковской области за год вырос на 42%

Спрос на системных администраторов в Псковской области за год вырос на 42%. По итогам за второй квартал 2024 года российские компании разместили почти 14 тысяч вакансий для системным администраторов.

По данным hh.ru, спрос на этих специалистов в годовом выражении вырос на 16%. В регионах СЗФО также растет потребность в данных работниках: более 1,7 тысячи вакансий, что на 22% больше, чем летом 2023 года. В Псковской области потребность в сисадминах также выражена: +42% новых вакансий.

Профессия сисадмина входит в топ самых востребованных в ИТ-сфере. Так, на данный момент эта профессия находится на V месте по спросу у компаний и числу новых вакансий, уступая лишь программистам, специалистам техподдержки, аналитикам и руководителям проектов.

Интересно, что конкурс на одной рабочее место среди системным администраторов в некоторых регионах может быть выше нормы. В среднем по стране на одну вакансию сисадмина приходится порядка 8 резюме, в Псковской области – 13, а вот в других регионах СЗФО – уже 10. Среди регионов СЗФО высокая конкуренция за рабочие места также держится среди сисадминов в Архангельской области (19) и Карелии (18). Самая высокая конкуренция зафиксирована в Калмыкии (39 резюме на вакансию), Кабардино-Балкарии (33), Тыве (32) и на Алтае (29). А вот проще всего найти работу сисадмином из-за повышенного спроса у работодателей в Приморском крае (3), Тульской области (4), Свердловской области (5).

Зарплаты для сисадминов за год выросли на 10,2 тысячи рублей и уже достигают порядка 69,1 тысячи рублей. В Псковской области тоже есть рост предлагаемой зарплаты: до 45 тысяч рублей (+6 тысяч).