Экономика

Поправки администрации Пскова в городской бюджет рассмотрели участники рабочей группы

Поправки администрации Пскова в городской бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрели участники рабочей группы сегодня, 20 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сводную таблицу распределения средств городского бюджета сформировали по итогу прошедших недавно публичных чтений, пояснила глава Пскова Елена Полонская.

«В Псковскую городскую Думу поступили предложения жителей, а в администрацию города - предложения депутатов по избирательным округам. Также в этот список вошли предложения депутатов, сформированные по итогам контрольных выездов», - добавила она.

Из-за большого объема планируемых работ участники приняли решение разбить на несколько этапов рассмотрение бюджета. В первую очередь обсудили возможность ремонта дорог и дворов Пскова.

По словам Елены Полонской, исходя из бюджета, на нужды каждого избирательного округа Пскова выделят по 3 миллиона рублей.