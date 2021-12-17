Экономика

Внесены окончательные изменения в бюджет Псковской области 2021 года

Депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект о внесении изменений в бюджет текущего года и на плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 23 декабря, корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Доходы областного бюджета на 2021 год уменьшены на 1 млрд 485 млн 406 тысяч рублей и составят 49 млрд 46 млн 487 тысяч рублей, расходы областного бюджета на 2021 год также снизились на 1 млрд 485 млн 406 тысяч рублей и составят 51 млрд 705 млн 75 тысяч рублей. Дефицит бюджета региона не изменится.

Доходы областного бюджета на 2022 год увеличены на 217 млн 246 тысячи рублей и составят 40 млрд 978 млн 56 тысяч рублей, расходы - на 546 млн 340 тысяч рублей и составят 41 млрд 307 млн 150 тысяч рублей, дефицит областного бюджета составит 329 млн 94 тысяч рублей.

Доходы областного бюджета на 2023 год стали меньше на 243 млн 999 тысяч рублей и составят 38 млрд 425 млн 380 тысяч рублей, расходы областного бюджета на 2022 год - на 243 млн 999 тысяч рублей и составят 38 млрд 425 млн 380 тысяч рублей, дефицит бюджета не изменится.