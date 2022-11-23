Экономика

Создающий условия для скорейшего вовлечения в сельхозоборот земель законопроект поддержали в Пскове

Создающий условия для скорейшего вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения федеральный законопроект поддержал комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 23 ноября, передает с заседания комитета корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе правоприменительной практики органы местного самоуправления выявили, что законом недостаточно урегулирована процедура продажи земельных долей, отметил председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов.

Так, законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения установлено, что в течение 6 месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю орган местного самоуправления вправе продать ее сельскохозяйственной организации или фермерскому хозяйству, которые используют земельный участок, находящийся в долевой собственности.

«Однако федеральным законом не урегулирован вопрос о порядке действия органов местного самоуправления в случае, если на приобретение земельной доли подано более одной заявки. Актуальность данной проблемы подтверждается результатами опроса среди органов местного самоуправления РФ, проведенного по обращению Совета муниципальных образований Тюменской области Общероссийским конгрессом муниципальных образований. Так, 60 из 69 респондентов в разных субъектах РФ ответили, что данная проблема является пробелом в праве», - сказал Козлов.

Авторы законопроекта предлагают применить известный способ правового регулирования, устанавливающий преимущественное право приобретения за первым заявителем, указал он.

Предлагаемым законопроектом также регламентированы действия органа местного самоуправления в случае, если подавший заявку первым окажется не соответствующим установленным требованиям.

Таким образом, принятие законопроекта позволит устранить выявленный правоприменительной практикой пробел в праве, тем самым создаст условия для скорейшего вовлечения в оборот земельных долей и земель сельскохозяйственного назначения, добавил Андрей Козлов.