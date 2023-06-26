Экономика

Средняя номинальная зарплата выросла в Псковской области

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций за апрель 2023 года, по оценке, составила 41 963,3 рубля и по сравнению с апрелем 2022 года выросла на 9,6 процента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В апреле 2023 года уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к среднеобластному уровню 94,5%, работников образования – 80,6% (в апреле 2022 года – 89,9% и 78,0% соответственно).

Суммарная задолженность по заработной плате по организациям наблюдаемых видов экономической деятельности по состоянию на 1 июня 2023 года составила 894 тысяч рублей и по сравнению с 1 мая 2023 года увеличилась на 140 тысяч рублей (на 18,6%). Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2021 году и ранее, приходилось 754 тысяч рублей (84,3%).