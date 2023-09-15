Экономика

На что повлияет повышение ключевой ставки, рассказали эксперты

Повышение ключевой ставки позволит стабилизировать валютный рынок, при этом кредитная активность финансового сектора несколько замедлится. В перспективе нацвалюта окрепнет до комфортного и экономически выгодного для страны уровня — 80 рублей за доллар, продолжая позитивный тренд и дальше. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя решение Банка России 15 сентября.

В июле регулятор повысил ставку на один процентный пункт, однако уже в августе на фоне резкого ослабления рубля прошло экстренное заседание ЦБ, по итогам которого ставка была поднята сразу на 3,5 процентных пункта — до 12 процентов годовых. При этом Банк России допустил дополнительное повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков. И так как рубль продолжал слабеть, регулятор выполнил обещанное, увеличив «ключ» до 13 процентов годовых, пишет «Парламентская газета».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила решение тем, что инфляционное давление в экономике остается высоким. «В условиях роста внутреннего спроса, опережающего возможности выпуска, и ослабления рубля в летние месяцы требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий», — приводятся слова председателя ЦБ на сайте регулятора.

По состоянию на 11 сентября годовая инфляция увеличилась до 5,5 процента. На нынешнее удорожание товаров и услуг в том числе влияет и произошедшее ослабление рубля. В среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9 процентов в пересчете на год. По итогам года в Банке России ждут годовую инфляцию в диапазоне 6-7 процентов.

В базовом сценарии средняя за остаток этого года ключевая ставка составит 13-13,6 процента, в следующем году — 11,5-12,5 процента годовых. «Это подразумевает, что мы будем удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение достаточно продолжительного времени, необходимого для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Наша денежно-кредитная политика нацелена на возвращение инфляции к 4 процентам к концу следующего года и ее закрепление на этом уровне», — сказала Эльвира Набиуллина.

Комментируя решение Центробанка, Анатолий Аксаков отметил, что если рассматривать ситуацию в финансовом секторе объективно, то все факторы свидетельствуют в пользу укрепления рубля, кроме геополитики. «Я думаю, что потенциал ослабления рубля в значительной степени себя исчерпал. Ранее это было обусловлено ростом импорта, который резко сократился после санкционных решений Запада. Мы нашли новые направления поставок, это удорожало сам процесс и цены на импортные товары несколько поднялись. Но все эти негативные моменты уже оказали влияние на национальную валюту, приблизив ее к ста рублям за доллар», — пояснил глава комитета.

Нынешняя взвешенная политика Центробанка, по его словам, не позволит дальше рублю слабеть. Плюс следует учесть качественную и своевременную перестройку экономики на новый лад.

«Как депутат от Чувашии могу заверить, что промышленное и сельскохозяйственное производство растут темпами, близкими к рекордным. Причем на высоком качественном, технологическом уровне. Также стройка жилья, дорог, предприятий, инфраструктуры тоже ведется активно. Страна живет, движется вперед. Причем в цифрах, в макроэкономическом разрезе, может быть, это и не так заметно, потому что ранее во внутреннем продукте серьезную долю занимал сырьевой сектор. Сейчас она сокращается, но пока не должным образом ее замещает рост объемов производства в глубокой переработке несырьевых секторов», — уточнил депутат.

В то же время такое фундаментальное движение в противоположную сторону от сырьевой модели в ближайшее время будет определять экономический образ нашей страны. «Причем такой солидный и достойный, намного качественнее, чем это было в предыдущие годы, — заверил парламентарий. — Это будет экономика, опирающаяся на внутреннее серьезное производство и перерабатывающие отрасли». И это не только машиностроение, речь идет о приборостроении и электротехнике, новых направлениях, связанных с цифровыми интеллектуальными системами, — они тоже вносят серьезный вклад в развитие экономики, добавил Аксаков.

Учитывая совокупно решение Центробанка и положение дел в реальном секторе, следует ожидать укрепления рубля, не сразу, но постепенно, уверен он. Экономически оправданным и комфортным для населения курс нацвалюты Анатолий Аксаков назвал 80 рублей за доллар и ниже. «Думаю, к этому и будет стремиться рубль. Понятно, изменения произойдут не за один день, но тенденция будет прослеживаться именно в этом направлении. Пройдет время и когда мы станем активно поставлять на экспорт продукцию несырьевого сектора — приборы и электронику, — начнут говорить, что рубль слишком крепкий», — сказал депутат.

ЦБ намерен продолжать жесткую денежно-кредитную политику для достижения цели по инфляции, что, по мнению главы думского комитета, приведет к повышению ставок на рынке и притормозит активизацию кредитования экономики и граждан.

Парламентарий выразил надежду, что этот период продлится недолго, и отметил, что российский бизнес умеет работать в условиях более высокой стоимости заемных средств, но это, как правило, сужает его возможности для роста.

По мнению Аксакова, сейчас важно сохранять объемы программ льготного кредитования и субсидирования. «Эти программы — важный элемент поддержки бизнеса и граждан в период структурной адаптации экономики», — заключил он.