Экономика

Новые купюры в 1000 и 5000 рублей представит Банк России 16 октября

Купюры номиналом 1000 и 5000 рублей представит Центробанк 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новые банкноты будут находится в обращении одновременно со старыми. У них появится ряд дополнительных защитных элементов, а также изменится дизайн, пишет RuNews24.

Детали пока не раскрываются, но по словам замглавы ЦБ РФ Сергея Белова, купюры будут выполнены в рамках мировых трендов. Основные символы и цветовая палитра банкнот сохранится.

По словам Белова, Гознак уже начал печать купюр, которые передадут для тестирования банковского оборудования сразу после презентации.