Доля убыточных организаций в Псковской области приблизилась к 42%

Завершается монтаж выставки Псковской области на ВДНХ в Москве

Об истории псковской медицины расскажут слушателям на очередных Александро-Невских беседах

Мастер-класс кларнетиста и дирижёра Ивана Столбова пройдёт в Псковском колледже искусств 7 ноября

Пенсионер из Дедовичей оформил кредит и перечислил мошеннику сто тысяч рублей за «догазификацию»