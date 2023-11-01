Доля убыточных организаций в Псковской области приблизилась к 42%

Доля убыточных организаций в Псковской области за январь-август 2023 года (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) составила 41,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.
Наибольшее количество убыточных организаций представлено в сферах:
- обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха (73,3%), за аналогичный период прошлого года показатель составлял 63,3%,
- водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (62,5%, в январе-августе 2022 года - 56,3%),
- транспортировки и хранения (50%, соответствует показателю 2022 года).