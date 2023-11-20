Экономика

Стоимость продуктов для новогоднего стола в России за год выросла на 9%

Стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год подорожала на 9,17%, сообщили в «Руспродсоюзе».

Как рассказал зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, семья из четырех человек может потратить на праздничный стол около 5,5 тысячи рублей. В 2022-м сумма составляла 4994 рубля, пишут «Известия».

Обычно стандартный набор блюд на Новый год включает в себя салат оливье, селедку под шубой, горячее и бутерброды с красной икрой. Кроме того, многие россияне делают сырные и колбасные нарезки, а также покупают мандарины и шампанское. Также некоторые семьи с детьми приобретают к новогоднему столу торты и конфеты, отметили в ассоциации.