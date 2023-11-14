Общество

Оливье подорожал минимум на 45% - исследование

Новогодний оливье подорожал - цены на салат за последний год взлетели минимум на 45%, сообщается в Telegram-канале Mash.

Инфографика: Telegram-канал Mash

«Мы взяли три рецепта: с колбасой, с курицей и проклятый — с яблоком (он подорожал меньше всего). Самый дорогой рецепт оказался у любимой классики — килограмм оливье с колбаской в новом году вам обойдётся в 300 рублей. Остальные чуть дешевле, но всего на 30–40 рублей. В наших подсчётах мы ориентировались на средние и самые распространённые марки, которые продаются в крупных магазинах», - говорится в сообщении.

В период с декабря 2022-го по ноябрь 2023-го сильнее всего взлетели цены на картошку, морковку, колбасу, курицу и майонез. Все остальные ингредиенты в среднем подорожали менее ощутимо.

«Примерные цифры поместили на карточки, чтобы вы лично полюбовались растущим индексом оливье», - добавили авторы канала.