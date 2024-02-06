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Экономика

В Центробанке рассказали, как рост цен на яйца мог повлиять на инфляционные ожидания

08.02.2024 19:30|ПсковКомментариев: 0

Тема роста цен на яйца вызвала большой резонанс и могла стать одним из факторов роста инфляционных ожиданий населения, рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в эфире Private Talks (проект «Тинькофф инвестиций»).

«На яйца внутри индекса цен потребительских цен приходится порядка половины процента всего. Но поскольку они являются знаковыми товарами повседневного спроса, то, конечно, они сильно влияют и на восприятие инфляции населением, на то, как тема инфляции освещается в прессе. И возможно, что рост инфляционных ожиданий, который мы видели в декабре, - как раз отражается в том числе то, что тема по этой товарной группе получила очень большой резонанс», - отметил Заботкин.

По его словам, когда происходят такие резкие скачки цен по отдельным товарам - это повод напомнить о том, что денежно-кредитная политика ЦБ влияет на общий уровень цен в экономике и, соответственно, ориентируется на то, что происходит с индексом потребительских цен в целом, а не с отдельными товарами, пишет ТАСС

В декабре 2023 года потребительские цены на яйца, по данным Росстата, выросли на 61,4% в годовом выражении. Инфляционные ожидания населения РФ в декабре также резко увеличились - до 14,2% против 12,2% в ноябре. 

Теги: #Центробанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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