Экономика

Банк России может повысить нейтральную ставку в 2024 году

О возможном повышении Центробанком (ЦБ) нейтральной ставки говорится в резюме обсуждения ключевой на апрельском заседании, которое опубликовали 13 мая. Сейчас показатель находится на уровне 6–7% годовых, но его могут поднять до 7–8%, считают эксперты.

Степень жесткости денежно-кредитных условий в РФ стала основным предметом дискуссии на заседании совета директоров ЦБ 26 апреля, следует из его резюме. Регулятор выбирал между двумя вариантами — оставить ставку на уровне 16% или повысить ее до 17%, пишут «Известия».

В ЦБ заметили, что ключевую допустимо поднять, поскольку уровень нейтральной ставки Банка России в 2024-м может оказаться выше прошлогодних оценок.

«Оценки нейтральной ставки будут традиционно обновлены при подготовке ежегодных основных направлений денежно-кредитной политики», — говорится в резюме.

Нейтральная процентная ставка — это условный показатель ключевой, при котором денежная масса находится на стабильном уровне, объяснил независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Предполагается, что тогда инфляция находится в таргете (4%), а экономика растет устойчивыми темпами.

Сейчас нейтральная процентная ставка составляет 6–7% годовых, хотя в 2017–2018 годах она находилась на уровне 6%. ЦБ может поднять нейтральную ставку до 7–8,5%, считает эксперт.

При повышении нейтральной ставки даже на 1 п. п. минимальные проценты по займам также вырастут примерно на 0,75–1,25 п. п. — из-за этого доступность кредитования снизится, даже если РФ преодолеет кризисные явления.

Из резюме следует, что базовый сценарий ЦБ предусматривает оба варианта: и начало цикла снижения ключевой ставки во втором полугодии 2024-го, и сохранение ее на неизменном уровне до конца года.