Экономика

ПСБ: Малый бизнес может размещать до 500 млн рублей в цифровых финансовых активах

Привлекать долевое или долговое финансирование для компаний малого и среднего бизнеса, не имеющих публичной кредитной истории, помогут цифровые финансовые активы (ЦФА). Такое мнение озвучил заместитель председателя ПСБ Константин Басманов на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПСБ.

Фото: ПСБ

«Существующие инструменты выпуска облигаций или акций требуют большой работы эмитента над корпоративной культурой, появлением публичной истории, поэтому появляются платформы, на которых предприниматели могут получить финансирование без отдельных требований к корпоративному управлению и объему выпуска», - сказал Константин Басманов, выступая на сессии «Устойчивое партнерство государства и бизнеса» в рамках ПМЭФ.

По его словам, цифровые площадки позволят размещать компаниям до 300-500 миллионов рублей в ЦФА, при этом и совсем небольшие выпуски, в том числе на короткие сроки 1-2 года. «Это растущий рынок, где сходятся интересы и желающих получить хороший доход, и желающих привлечь дополнительные инвестиции, и приобрести опыт публичного размещения», - считает Константин Басманов.

С точки зрения защиты интересов всех участников перспективного рынка ЦФА ПСБ совместно с «Опорой России» предлагает запустить механизм формирования страховых фондов и отчислений в них, как альтернативу ужесточению требований к эмитентам в части оценки рисков. Реализация такой инициативы возможна по схеме, которой сейчас регулируется, например, ответственность страховщиков. По мнению Константина Басманова, это, с одной стороны, позволит сохранить гибкость и привлекательность площадки, с другой – уравновесит баланс интересов инвесторов и эмитентов, откроет новые возможности прежде всего для растущих компаний МСБ.