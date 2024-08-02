Экономика

Роскачество оценило ущерб российским виноградникам от экстремальной жары

Ключевые российские регионы, производящие основной объем сырья для недорогих вин, существенно не пострадали от жары, в целом значительного сокращения урожайности в крупных винодельческих регионах удалось избежать благодаря дождям в зимний и весенний период, но в отдельных хозяйствах потери могут быть на уровне 20-30%, рассказали в Роскачестве.

«Ключевые по объему уборки винограда регионы России, производящие основной объем сырья для недорогих вин, существенно от жары не пострадали. Системы орошения и механизированная уборка винограда снизят влияние жаркого сезона на качество винограда. Ситуация на огромной территории российского виноградарства - от Волгограда до Дербента - существенно отличается. Там, где следом за жарой пришли дожди, урожай может быть высоким по качеству, несмотря на некоторое сокращение в объеме», - сообщили там.

По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Латышевой, в целом наблюдается постепенное смещение сроков уборки урожая на более ранние периоды. Например, для крупнейшего виноградарского региона - Кубани - была характерна уборка винограда на игристые вина в последней декаде августа, белые сорта на тихое вино убирали в начале сентября, сроки сместились на 7-10 дней, пишет РИА Новости.

«Но даже на этом фоне уборка этого года непривычно ранняя. Ситуация очень сильно отличается от региона к региону, но по некоторым сортам сроки сдвинулись больше чем на две декады», - уточнила Латышева. При этом основная причина ранней уборки – погодная аномалия. Например, в Ростовской области в ряде хозяйств температура в июле поднималась выше 50 градусов на почве. Но в самом южном регионе российского виноделия - в районе Дербента - ситуация с температурой и осадками была сравнительно мягче, чем на Дону.

При этом в агрофирме «Южная», крупнейшем виноградарском хозяйстве страны, не ожидают существенного снижения урожайности из-за ранней уборки, хотя большинство сортов винограда могут созреть уже в течение августа.

Латышева же, в свою очередь, подчеркнула, что скорость уборки - это ключевой вопрос для качества будущего вина, поскольку в жаркий сезон виноград очень быстро накапливает сахара и при этом теряет кислотность. А в готовом вине это чревато высоким уровнем алкоголя и недостаточно свежим, объемным вкусом.

«В большей степени жара и высокие сахара могут повлиять на белые вина. Тем не менее каждый год уникален, и виноделы говорят о том, что значительного сокращения урожайности в крупных регионах – на Кубани и в Дагестане удалось избежать благодаря дождям в зимний и весенний период, создавшим запас влаги в почве. ... Мы не ждем существенного сокращения урожайности в целом по стране, хотя в отдельных хозяйствах потери могут быть на уровне 20-30%, но связаны они в большей степени с весенними заморозками в северных регионах», - заключила она.