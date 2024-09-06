Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика»: Неделя креативной экономики

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). На этот раз гостем студии станет руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

Ведущий Константин Калиниченко немного поговорит с ней о ситуации в малом бизнесе региона и о работе центра «Мой бизнес», а главная тема программы — Неделя креативной экономики, которая пройдет 11-12 сентября в Пскове.

С какими трудностями сегодня сталкивается МСП? Где удалось добиться прогресса и чего все еще не хватает? Чем сектору МСП помогает центр «Мой бизнес»? Кто будет участвовать в Неделе креативной экономики и что это будет за мероприятие? Почему сейчас государство обратило внимание на представителей креативных индустрий? Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена