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Котельную для двух церквей начали строить в Печорах

Котельную для двух церквей - Сорока мучеников Севастийских и Варваринской - начали строить в Печорах, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото: АНО «Возрождение»

Отдельное здание котельной строится в соответствии с современными нормативами по инженерным ГОСТам и технике безопасности. В настоящий момент монтируются строительные котлы и специальный желоб. Основные работы запланированы на летнее время.

Первая, деревянная церковь Сорока мучеников Севастийских была устроена в монастыре при игумене Дорофее (начало XVI века). А в 1540 году игумен Корнилий перенес его из монастыря на «дворец», в приезжий двор (напротив главного входа в монастырь).

В 1799 году на месте обветшавшего деревянного храма начато строительство каменного, ныне существующего.

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Церковь святой великомученицы Варвары построена в 1779 году. Считалась летним, неотапливаемым храмом. Службы в ней совершались с ноября по Великую пятницу. Ремонтно-реставрационные работы на Варваринском храме были завершены в 2023 году.