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Русский музей и Псково-Печерский монастырь обсудили дальнейшее взаимодействие

Рабочая встреча архиепископа Печерского Матфея, викария Псковской епархии с генеральным директором Русского музея Аллой Маниловой состоялась 10 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фотографии предоставили в Псковской епархии

На встрече обсуждали вопросы дальнейшего взаимодействия между Русским музеем и Свято-Успенским Псково-Печерским монастырём, на территории которого в прошлом году был открыт филиал музея. В дар Русскому музею архиепископ Матфей преподнес икону святых преподобных Псково-Печерских.

Напомним, 28 августа 2023 года в здании бывшей монастырской гостиницы был торжественно открыт новый филиал Русского музея. На первой выставке «Коллекция картин архимандрита Алипия (Воронова)» были представлены произведения великих русских художников, переданные отцом Алипием в дар Государственному Русскому музею и Псковскому музею-заповеднику.

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Русский музей – крупнейший в мире музей русского искусства, уникальный архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга.