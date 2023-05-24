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«Троице» после выставления в Храме Христа Спасителя предстоит реставрация

Кремль будет выяснять у экспертов подробности возможной передачи иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, эта тема является очень серьезной. Он также отметил, что иконе после выставления в Храме Христа Спасителя предстоит реставрация, пишет FlashNord.

«В настоящий момент согласована схема, при которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности будет перемещена, где группа специалистов будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации», — сказал Песков.

15 мая стало известно о решении президента России Владимира Путина передать икону «Святая Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая пресс-служба Министерства культуры РФ сообщила, что икону планируется выставить 4 июня, на православный праздник Троицы, в Храме Христа Спасителя.