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Духов день отмечают православные христиане 5 июня

В следующий за Троицей понедельник совершается праздник в честь Святого Духа. Духов день — заключительное празднество в честь Святой Троицы. Отмечается он в православии на 51-ый день после Пасхи. Верующие отметят его по традиции в понедельник, в этом году — 5 июня.

Этот праздник был установлен Церковью в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим, сообщает calend.ru.

Как и всем Лицам Святой Троицы, Святому Духу воздается единое и нераздельное поклонение, то есть поклоняясь Святому Духу, христиане поклоняются вместе с Ним Отцу и Сыну, постоянно имея в виду Их общее Божество, единую Божественную сущность.

Согласно народному календарю, Духов день начинался с чествования предков, которых приглашали погостить в дом, разбрасывая по углам дома свежие берёзовые ветки.

В первую очередь, не рекомендуется купаться. Верующие считают, что в Духов день вода, особенно реки и озера, становится местом пребывания Святого Духа.

Также в этот день следует быть осторожным с землей. Нельзя пересаживать цветы, копаться в огороде и просто трогать землю. Согласно традициям, земля священна и олицетворяет материальный мир. В Духов день ее считают «беременной» будущим урожаем.

Многие слышали поговорку «Не верь теплу до Духова дня». В народе считалось, что после праздника заморозков уже быть не может. Кроме того, на Руси верили, что после Дня Святого Духа в течение 40 дней будет стоять такая же погода, как в сам праздник.