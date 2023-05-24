←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости патриархии 24.05.2023 17:201 Владимир Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с днем тезоименитства 17.07.2023 11:391 День памяти расстрелянной царской семьи отмечают православные 17 июля 12.07.2023 17:381 Икону «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре 12.07.2023 00:010 Праздник в честь апостолов Петра и Павла: история, традиции и обычаи 10.07.2023 14:420 Митрополит заявил о рекордном числе крещений на фронте 09.07.2023 09:410 Образ Тихвинской иконы Божией Матери почитают православные сегодня
Церковь / Новости патриархии

День памяти расстрелянной царской семьи отмечают православные 17 июля

17.07.2023 11:39|ПсковКомментариев: 1

День памяти Царственных страстотерпцев императора Николая II, Императрицы Александры, царевича Алексия, великих княгинь Ольги, Татианы, Марии, Анастасии отмечают православные христиане 17 июля.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

«Тридцать лет сегодня, как мы начали по ночам служить Божественную литургию в день убиения царственных мучеников. И с тех пор мы чувствуем постоянно то их присутствие, которое ощущается человеком по отношению к очень важным для него и очень любимым людям. », – отметил на проповеди митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Они были канонизированы в святых за подвиг мученичества — в ночь с 16 на 17 июля 1918 года по приказу большевиков их вместе с придворным врачом и слугами расстреляли в доме Ипатьева в Екатеринбурге, сообщает православное издание «Фома.ру».

Последний российский император Николай II Романов отрекся от престола 2 марта 1917 года. После отречения его вместе с семьей, врачом и слугами заключили под домашний арест во дворце в Царском селе. Потом, летом 1917-го, Временное правительство отправило узников в ссылку в Тобольск. И наконец весной 1918 года большевики сослали их в Екатеринбург. Именно там в ночь с 16 на 17 июля Царскую семью расстреляли — по постановлению исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Некоторые историки считают, что приказ на расстрел был получен напрямую от Ленина и Свердлова. Вопрос, так ли это, — спорный, возможно, исторической науке еще предстоит узнать правду.

О екатеринбургском периоде ссылки Царской семьи известно очень мало. До нас дошло несколько записей в дневнике императора; есть показания свидетелей по делу об убийстве Царской семьи. В доме инженера Ипатьева Николая II с семьей охраняли 12 солдат. По сути, это была тюрьма. Заключенные спали на полу; надзиратели часто были жестоки с ними; узникам разрешалось гулять в саду всего один раз в день.

Царственные страстотерпцы мужественно принимали свою участь. До наш дошло письмо княжны Ольги, где она пишет: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильней, но что не зло победит зло, а только любовь».

Арестованным разрешали присутствовать на богослужениях. Молитва была для них великим утешением. Последнюю службу в Ипатьевском доме протоиерей Иоанн Сторожев совершил всего за несколько дней до расстрела Царской семьи — 14 июля 1918 года.

В ночь с 16 на 17 июля чекист и руководитель расстрела Яков Юровский разбудил императора, его супругу и детей. Им велели собраться под предлогом, что в городе начались волнения и нужно срочно перейти в безопасное место. Узников сопроводили в полуподвальную комнату с одним зарешеченным окном, где Юровский сообщил Государю: «Николай Александрович, по постановлению Уральского областного совета вы будете расстреляны с вашей семьей». Чекист несколько раз выстрелил в Николая II, другие участники расстрела — в остальных приговоренных. Тех, кто упал, но был еще жив, добивали выстрелами и кололи штыками. Тела вынесли на двор, погрузили в грузовик и вывезли в Ганину Яму — заброшенный Исетский . Там скинули в шахту, потом сожгли и закопали.

Теги: #РПЦ #православие
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
17.07.2023, 11:391 День памяти расстрелянной царской семьи отмечают православные 17 июля 16.07.2023, 20:200 Звонари провели мастер-классы на колоколах на празднике 150-летия дедовичского храма 16.07.2023, 10:501 Часозвон воссоздали в звоннице Псково-Печерского монастыря 14.07.2023, 12:260 Дефекты реставрации псковской церкви Сергия с Залужья устранили спустя 5 лет
13.07.2023, 20:510 Множество верующих собралось почтить память старца Иоанна Крестьянкина в Печорах 13.07.2023, 12:550 Монтаж инженерных сетей заканчивают на территории Псково-Печерского монастыря 12.07.2023, 17:381 Икону «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре 12.07.2023, 15:400 Митрополит Тихон об апостолах Петре и Павле: Мы не учимся их великим урокам
12.07.2023, 00:010 Праздник в честь апостолов Петра и Павла: история, традиции и обычаи 11.07.2023, 19:000 Первые помидоры покраснели в теплицах Псково-Печерского монастыря. ФОТО 11.07.2023, 16:480 Раскопки у церкви Николы со Усохи проведут псковские археологи 11.07.2023, 15:200 Археологи проведут раскопки на прицерковном кладбище в Печорах
11.07.2023, 14:540 Крест для купола церкви святого Лазаря освятили в Псково-Печерском монастыре 11.07.2023, 11:340 Брусчаткой из Карелии мостят монастырскую площадь в Печорах 10.07.2023, 16:090 Мемориал безвинно убиенным христианам возводят в Пскове 10.07.2023, 14:420 Митрополит заявил о рекордном числе крещений на фронте
10.07.2023, 08:530 Пострижение в монашество старца Иоанн Крестьянкина вспоминают в Псково-Печерской обители 09.07.2023, 09:410 Образ Тихвинской иконы Божией Матери почитают православные сегодня 07.07.2023, 13:240 «Пастырь»: Какой должна быть семья? ВИДЕО 07.07.2023, 08:170 Ремонтные работы продолжаются в церкви Покрова Богородицы в Псковском районе
07.07.2023, 07:360 Рождество Иоанна Предтечи отмечают православные 7 июля 06.07.2023, 09:300 Владимирскую икону Божией Матери чтят православные сегодня 06.07.2023, 08:510 Реставрация главки башни Святых ворот завершается в Псково-Печерском монастыре 05.07.2023, 19:330 Музея памяти святителя Тихона создадут на средства благотворителей
04.07.2023, 10:250 Крестный ход до Талабских островов состоится 12 июля 03.07.2023, 18:350 Территорию благоустраивают вокруг музея-гостиницы Псково-Печерского монастыря 03.07.2023, 12:440 Часть стены Окольного города передали РПЦ на основе заявления Псковской епархии 03.07.2023, 11:570 Покровскую церковь ремонтируют в Псковском районе
02.07.2023, 10:170 Утраченные элементы фасада архиерейского дома восстановят в Пскове 30.06.2023, 12:520 Чудо благодатного звона: как в Пскове возрождают колокольное мастерство 29.06.2023, 11:200 Специалисты разработали проект реставрации керамид Псково-Печерского монастыря 27.06.2023, 22:300 Историю храма Петра и Павла с Буя вспомнят в Пскове
26.06.2023, 14:170 Древнерусские песнопения смогли услышать жители Палкинского района 23.06.2023, 10:040 «Пастырь»: Храм. Его устройство и значение. ВИДЕО 22.06.2023, 19:140 Облака в виде руки с распятием сфотографировали над Себежем 22.06.2023, 15:270 Проект реставрации бывшей духовной семинарии в Пскове завершат в 2023 году 
20.06.2023, 17:250 Панихида по архимандриту Иоанну (Крестьянкину) состоится в Псково-Печерском монастыре  20.06.2023, 11:580 Реставрацию часовни близ Снятной горы завершили в Пскове 20.06.2023, 09:351 Фотофакт: Помидоры в теплицах Псково-Печерского монастыря скоро начнут краснеть 19.06.2023, 16:593 Участок крепостной стены и башню XIV века в центре Пскова передали РПЦ
18.06.2023, 20:200 Митрополит Тихон обратился к верующим в воскресенье недели всех святых 18.06.2023, 09:401 Реставрацию купола церкви Святого Лазаря завершили в Псково-Печерском монастыре 16.06.2023, 12:560 Золотые звезды возвращаются на купол церкви в Псково-Печерском монастыре 15.06.2023, 16:150 К реставрации четырех церквей приступят в Пскове в 2023 году 
15.06.2023, 14:070 Митрополит Тихон освятил крест башни Святых ворот Псково-Печерского монастыря 11.06.2023, 16:000 Петров пост начнётся у православных завтра: как поститься, что нельзя делать, народные приметы 11.06.2023, 12:210 Память всех святых празднуют православные верующие 11 июня 09.06.2023, 21:001 Эстония запретила въезд патриарху Кириллу
09.06.2023, 17:000 Священник Антоний Афанасьев о пути к святости 09.06.2023, 13:181 «Пастырь»: Что такое святость? ВИДЕО 09.06.2023, 09:150 Память преподобного Лазаря Псково-Печерского отмечают православные 9 июня 09.06.2023, 07:418 Митрополит Тихон: Псково-Печерский монастырь не претендует на статус лавры 
08.06.2023, 09:005 Колокольню Троицкого собора в Пскове начинают освобождать от строительных лесов. ФОТО 07.06.2023, 08:111 Кирпичный декор Большой звонницы восстанавливают в Псково-Печерском монастыре 06.06.2023, 20:290 Желающих приглашают поработать на полях Псково-Печерского монастыря 06.06.2023, 20:000 Лекция о формировании Псково-Печерского монастыря в XVI веке пройдет в Пскове
05.06.2023, 07:450 Духов день отмечают православные христиане 5 июня 04.06.2023, 22:190 Митрополит Тихон обратился к верующим в День Святой Троицы 04.06.2023, 08:580 День Святой Троицы отмечают православные христиане 03.06.2023, 10:410 Троицкая родительская суббота: традиции и запреты дня поминовения
01.06.2023, 22:440 Главку башни Святых ворот устанавливают реставраторы в Псково-Печерском монастыре 01.06.2023, 18:540 Лекция про псковский монастырь пройдет в храме Александра Невского 30.05.2023, 16:010 Как подготовиться к Троице: советы, приметы и символы 29.05.2023, 21:000 Плоды томатов начали формироваться в теплицах Псково-Печерского монастыря
28.05.2023, 14:450 Празднество в честь иконы Божией Матери «Умиление» проводят в Псково-Печерском монастыре 28.05.2023, 12:000 Митрополит Тихон обратился к православным в канун недели по Вознесении 26.05.2023, 13:560 «Троице» после выставления в Храме Христа Спасителя предстоит реставрация 26.05.2023, 12:320 Иеромонах Анастасий о молитвах перед экзаменами
26.05.2023, 11:001 «Пастырь»: О чём мы молимся перед экзаменами? ВИДЕО 25.05.2023, 09:300 Православные празднуют Вознесение Господне 24.05.2023, 17:201 Владимир Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с днем тезоименитства 24.05.2023, 11:343 Третьяковская галерея отказалась отдавать РПЦ «Троицу»
24.05.2023, 10:430 Патриарх Кирилл отмечает день тезоименитства 23.05.2023, 21:000 Вознесение Господне обсудят в библиотеке при храме Александра Невского в Пскове 22.05.2023, 09:000 Память святителя Николая Чудотворца чтят православные 22 мая 19.05.2023, 08:451 Священник рассказал, как отличить в интернете молитву от заклинания
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru