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В Пскове подведены итоги конкурса «Приветливое сияние Рождества»

На фото: участники литературного конкурса «Приветливое сияние Рождества», пресс-служба Псковской епархии

Подведены итоги регионального рождественского конкурса «Приветливое сияние Рождества», которые традиционно проводятся Псковской областной библиотекой для детей и юношества имени В. А. Каверина совместно с отделом религиозного образования и катехизации Псковской епархии. Организационную поддержку конкурсу оказывают храм святого князя Александра Невского и Псковская Свято-Тихоновская православная гимназия.

Как сообщает пресс-служба Псковской епархии, более 200 школьников, студентов, учащихся воскресных школ и художественных студий области представили свои работы в художественном и литературном направлениях. Ребята создавали поделки, выполняли рисунки, писали эссе, стихотворения, посвященные светлому празднику Рождества Христова.

По итогам конкурса были выявлены победители и призеры в различных номинациях. Некоторые работы были отмечены призами зрительских симпатий.

Примечательно, что к участию в региональных творческих конкурсах стали присоединяться учащиеся и педагоги воскресных школ, причем весьма успешно. Так, в номинации «Эссе, школьники» 1-е место занял ученик воскресной школы храма Димитрия Солунского города Пскова, методическое сопровождение которого вела преподаватель воскресной школы этого храма.

В целом, члены жюри отметили высокий уровень работ, как художественных, так и литературных. Кроме основных призовых мест, были присуждены призы зрительских симпатий в номинациях «Стихотворение» и «Эссе».

Конкурс художественных и письменных работ «Приветливое сияние Рождества» проводится с целью развития творческой активности детей и молодежи Псковской области, воспитания чувства уважения к традиционным ценностям на основе изучения истории Отечества и культурных традиций православия.