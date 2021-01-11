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В Пскове продолжаются пасхальные конкурсы для юных литераторов и художников

27.01.2021 09:18|ПсковКомментариев: 0

До 19 апреля продолжится прием творческих работ от псковских дошкольников, учащихся и студентов для участия в двух пасхальных конкурсах, которые проводит Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина совместно с отделом религиозного образования и катехизации Псковской епархии.

В рамках мероприятий проводится два конкурса - рисунков «Святая и светлая Пасха как символ жизни и любви» и одноименный конкурс эссе, рассказов и стихотворений. Принять участие в них могут учащиеся и студенты любого возраста разных типов образовательных учреждений Псковской области (детских садов, школ, лицеев, колледжей, вузов, интернатов, детских домов, центров, домов детского творчества и др.). Коллективные работы тоже приветствуются. До участия в конкурсе рисунков допускаются также дошкольники.

Эти конкурсы - часть программы «Светлый праздник», реализация которой началась в 2011 году. Она включает в себя три этапа: «Светлый праздник Покрова», «Светлый праздник Рождества» и «Светлый праздник Пасхи».

На конкурс рисунков работы принимаются в формате JPEG до 19 апреля в оргкомитет на электронную почту:kaverinka.pskov@gmail.com или в сообщениях группы «Каверинка» в ВК с пометкой «на конкурс рисунков дошкольников,  школьников  и студентов "Святая и светлая Пасха как символ жизни и любви"». Более подробная информация - ЗДЕСЬ >>>

Работы для участия в конкурсе эссе, рассказов и стихотворений «Святая и светлая Пасха как символ жизни и любви» можно присылать до 19 апреля в оргкомитет на электронную почту: kaverinka.pskov@gmail.com или elga-59@mail.ru. Более подробная информация - ЗДЕСЬ >>>

Итоги до 30 апреля подведет жюри конкурса в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина, они будут размещены на сайте библиотеки.

Организационную поддержку проекту оказывают храм святого Александра Невского города Пскова и Свято-Тихоновская православная гимназия.

Теги: #конкурс #творчество #пасха
Источник: Псковская Лента Новостей
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