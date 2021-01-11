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Церковь / Партнеры и проекты

Презентация каталога выставки «Собор церковного искусства Пскова» прошла во Дворе Постникова

01.02.2021 22:32|ПсковКомментариев: 0

Фото: https://vk.com/pskovmuseum

В минувшие выходные во Дворе Постникова состоялась презентация каталога выставки «Собор церковного искусства Пскова», которая проходила с 14 октября 2020 по 31 января 2021 года.

Изданный каталог - подведённая черта громадного соборного проекта, сообщается на странице музея во ВКонтакте. Зрители впервые увидели работы мастеров, собранные из храмовых пространств и частных коллекций из разных уголков страны - из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.

Разнообразие представленных работ поражает: разноформатные иконы, архитектурные чертежи, программы росписи храмов, копии фресок, шитьё, ковка, книги, резьба по дереву, ювелирные изделия, мелкая пластика, офорты с каллиграфией, керамика. Это свидетельство того, что церковное искусство живёт и развивается.

 

На презентации каталога прозвучала мысль, что выставка имела успех благодаря тому, что глубоко затрагивала чувства человека, её посещавшего. Выставка востребована, когда касается человека лично, даёт пищу для глубоких раздумий, считывает запрос, боль, потребность посмотреть в себя, саморефлексировать.

Во время работы выставки состоялись съёмки двух проектов. Первый носит рабочее название «Псковский рубеж: четыре времени Печерской обители « (режиссёр Борис Костенко). Вторые съёмки были для туристической программы «Один день в городе» телеканала «Моя Планета». Оба фильма скоро выйдут на экраны.

Грантовый проект осуществлён при неоценимой поддержке митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), Псково-Изборский музей выступил генеральным партнёром.

Источник: Псковская Лента Новостей
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