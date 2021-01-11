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Иноческое житие псковского воеводы станет темой Александро-Невских бесед

В четверг, 4 февраля, в 18.00 пройдут очередные Александро-Невские беседы на тему «Иноческое житие и благотворительная деятельность А. Л. Ордина-Нащокина в Пскове в 1670-х гг.».

Лектор: старший научный сотрудник отдела редких и рукописных книг Псково-Изборского музея-заповедника Арсений Постников.

Прошло чуть более 410 лет со дня рождения Афанасия Лаврентьевича Ордина – Нащокина и 350 лет с момента назначения его воеводой в городе Пскове. На протяжении четырех лет (1667-1671 г.) А. Л. Ордин-Нащокин был одним из главных действующих лиц в правящем кабинете царя Алексея Михайловича.

Историки по праву считают его первым русским канцлером, который воплотил в жизнь немало важных идей и начинаний в сферах государственного строительства, внешней политики, организации таможенного и банковского дела, также создании почтовой связи. Англичанин Коллинс, врач царя Алексея, называл Нащокина великим политиком, который не уступит ни одному из европейских министров.

Стать участниками Александро-Невских бесед вы можете через сеть интернет на YOUTube-канале храма.