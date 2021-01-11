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Специалисты по лазерному сканированию продолжают работу в Псково-Печерском монастыре

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В Успенском соборе Псково-Печерского монастыря продолжаются работы по лазерному сканированию прибором Leica Scanstation P40.

Как сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», благодаря этой технологии будут созданы цифровые копии интерьера и художественного убранства собора.

Лазерное 3D-сканирование — технология бесконтактного неразрушающего получения цифровой копии физических объектов с помощью лазерного луча.