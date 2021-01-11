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На колокольне Никольской церкви в Псково-Печерском монастыре заменены балки

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» продолжает работы в Псково-Печерском монастыре.

В частности, как сообщается в соцсетях организации, в настоящее время выполнены противоаварийные первоочередные работы по замене балок на колокольне в Никольской церкви.

Напомним, основным направлением деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» является: оказание всесторонней помощи и иного содействия в развитии, сохранении, восстановлении и популяризации объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области).