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В паломническую поездку в Никандрову пустынь приглашают псковичей

Фото здесь и далее: служба «Вольный странник»

Паломническая служба «Вольный странник» приглашает 14 февраля отправиться в Свято-Благовещенскую Никандрову пустынь.

В программе - знакомство с историей монастыря, посещение храма Благовещения Пресвятой Богородицы, храма Иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в Никандровой пустыни и святых источников. Участников поездки ждут уединенность, неповторимая зимняя сказка, тишина и благодать.

Более подробная информация о поездке ЗДЕСЬ>>> и по телефонам +7 921 703-03-33; 233-662; 233-663.